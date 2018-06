Além dos fogos, show e festa para todo gosto

Quem estiver no litoral paulista, sul ou norte, só vai ficar parado na areia se quiser. Durante o dia, é a boa qualidade das praias que garante a diversão dos surfistas e das crianças que não trocam um bom mergulho por nada. Dos 155 pontos monitorados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) em 136 praias paulistas, seis foram considerados impróprios na última medição, feita há uma semana. São três pontos em Ubatuba (perto do Rio Itamambuca e em Itaguá, na Avenida Leovegildo, na altura dos números 240 e 1724), outros dois em São Vicente (Praias dos Milionários e do Gonzaguinha), além de um na Praia do Pinto, em Ilhabela. Segundo a Cetesb, só um dos pontos - o do 240 de Itaguá - tem condições de se tornar novamente apropriado para banho na próxima medição, que será realizada depois de amanhã. Veja praias próprias e impróprias para banho À noite, além de novas baladas eletrônicas - caso da Crioula, em Juqueí, São Sebastião -, toda a costa paulista tem uma agenda cheia de shows. Há opções para todos os gêneros. À espera de 1,8 milhão de turistas, Caraguatatuba terá, entre os destaques, Timbalada (28/12), Banda Eva (2/1), Inimigos da HP (3/1), Chiclete com Banana (9/1), Jorge Aragão (24/1), Vitor & Léo (29/1) e Asa de Águia (31/1). Na virada do ano, haverá queima de fogos em quatro pontos da cidade, além de bailes populares nas regiões norte, sul e centro. A agenda faz parte do Super Verão, programa que prevê apresentações até 31 de janeiro. Em São Sebastião, o cantor Jorge Aragão também fará show no dia 29, às 23 horas, na Praia do Centro. Mesmo local onde o cantor Daniel se apresentará no dia 30, no mesmo horário. A tradicional queima de fogos do réveillon terá duração de 15 minutos e será animada pelo DJ Fat, do Sirena. Em Ilhabela, haverá queima de fogos no píer da Vila e na Praia do Perequê. Em Ubatuba, está prevista uma extensa programação de shows no centro. O Festival de Verão terá atrações como NXZero (28/12), Jeito Moleque (30/12), Inimigos da HP (2/1), César Menotti e Fabiano (3/1), Ana Carolina (24/1) e Vagabundos (31/1). Para a virada do ano foram programadas queimas de fogos em quatro pontos diferentes: Maranduba, Praia do Cruzeiro (centro), Perequê-Açu e Ubatumirim. Mais informações podem ser obtidas no www.festivaldeveraoubatuba.com.br e www.superverao.com.br. MODA Os que preferem desfilar na areia devem ficar de olho nas tendências da moda. O biquíni tomara-que-caia é o grande hit da estação. Apesar de valerem todos os tipos de estampas, as de bolinhas estão fazendo o maior sucesso nesta temporada. As cangas continuam sendo apenas para estender na areia. De saída de praia, a novidade são os vestidões. "E neste ano os chapéus pegaram. Não sobrou nenhum na loja", conta Andrezza Lopes, dona da Guria, marca que nasceu em Maresias, São Sebastião.