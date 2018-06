Alencar deixa Hospital Sírio-Libanês

O vice-presidente José Alencar recebeu alta no início da noite de ontem do Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde segunda-feira com quadro infeccioso. Alencar foi tratado com antibióticos e, após melhora do quadro, continuou o tratamento de quimioterapia a que vem se submetendo. A equipe médica que o acompanha é coordenada pelos médicos Paulo Hoff e Roberto Kalil Filho. Alencar já passou por 15 cirurgias para a retirada de tumores no abdome. Em julho, por causa de uma crise de hipertensão, ele ficou internado por oito dias e passou por cateterismo.