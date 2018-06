Alencar é internado com edema pulmonar O vice-presidente José Alencar foi internado ontem na Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica do Hospital Sírio-Libanês, com quadro de edema agudo de pulmão. Segundo boletim médico, Alencar está respondendo bem ao tratamento. Ele está sendo acompanhado pela equipe médica coordenada por Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho e Paulo Ayroza Galvão. Em julho, por causa de uma crise de hipertensão, o vice chegou a ficar hospitalizado por oito dias e foi submetido a cateterismo. Alencar luta desde 1997 contra um câncer e já passou por 15 cirurgias para a retirada de tumores na região abdominal.