Alencar é submetido a cirurgia de emergência

O vice-presidente José Alencar voltou a ser internado ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com "quadro de hemorragia digestiva grave". Às 17 horas, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência, que durou três horas. Por volta das 21 horas, o cirurgião Raul Cutait afirmou que Alencar estava num "quadro delicado de hemorragia abdominal" e passava por "seu momento mais difícil".

Cutait contou que, durante a cirurgia, a equipe médica tentou estancar a hemorragia, mas não obteve sucesso. Segundo ele, não foi possível tratar da cavidade abdominal por conta da aderência entre as alças intestinais. "O objetivo não foi atingido, a hemorragia continuou e ela pode eventualmente parar ou não", afirmou o médico, com semblante grave. "Estamos tentando administrar. Não quer dizer que a situação esteja fora do controle, mas é o momento mais difícil que o paciente está enfrentando."

Alencar retornou ao hospital cinco dias após ter recebido alta de sua última internação. Ele fora internado no dia 23 de novembro com quadro de obstrução intestinal. No dia 27, foi submetido a uma cirurgia para corrigir o problema, mas apresentou piora em sua função renal teve de passar por sessões de hemodiálise.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca na manhã de hoje em São Paulo e deve visitar o vice-presidente no hospital. Lula participará, na capital, com a presidente eleita, Dilma Rousseff, de cerimônia de celebração do Natal dos catadores.

Nota distribuída à noite pelo hospital detalhou o quadro clínico e o objetivo da cirurgia malsucedida. "Através de uma laparotomia exploradora tentou-se chegar ao local do sangramento. Contudo, devido a intensas aderências entre as alças intestinais e a parede abdominal não foi possível abordar o tumor, conforme proposto. O paciente encontra-se em estado crítico, porém estável, e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)."

Aos 79 anos, José Alencar luta contra um câncer na região do abdome há mais de 13 anos. Ontem, passou pela 17.ª cirurgia. Seu quadro de saúde agravou-se nos últimos meses.