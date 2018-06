Alencar recebe alta depois de passar por transfusão O vice-presidente José Alencar, de 79 anos, recebeu alta ontem do hospital Sírio-Libanês, após passar por uma transfusão de sangue. Segundo informações do hospital, Alencar foi internado na sexta-feira com diagnóstico de anemia, mas seu estado de saúde é estável. Alencar havia tido alta na quinta-feira, depois tersido internado para tratar uma obstrução intestinal.