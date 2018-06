Alencar se recupera bem de cirurgia, diz hospital

O quadro de saúde do vice-presidente José Alencar (foto) evolui bem e ele já começa a se alimentar normalmente, por via oral. As informações foram divulgadas ontem, no início da noite, pelo Hospital Sírio-Libanês. De acordo com a nota, Alencar segue internado na UTI cardiológica do hospital. O vice-presidente se recupera de uma cirurgia a que foi submetido no último sábado para tratar de uma obstrução intestinal. Esta foi a 16.ª cirurgia de Alencar.