Alencar se recupera de enfarte e deve ter alta nos próximos dias

O presidente em exercício José Alencar deve receber alta do Hospital Sírio-Libanês nos próximos dias, informou o cardiologista Roberto Kalil Filho. De acordo com o oncologista Paulo Hoff, Alencar, que foi internado por conta de uma obstrução intestinal no dia 25 de outubro, deve retomar o tratamento contra o câncer assim que Kalil autorizar.

"Ele está bem, conversando normalmente e estável do ponto de vista cardíaco. Hoje ele trabalhou normalmente, da UTI mesmo, e o vi despachando e assinando documentos com assessores e tudo", afirmou Kalil.

Segundo o médico, o enfarte que Alencar sofreu na quinta-feira está relacionado a efeitos colaterais ocasionados pela quimioterapia e por uma anemia. "Enfarte é sempre um quadro delicado, mas ele não teve instabilidade na parte cardíaca, a pressão se manteve boa, ele está estável e não teve maiores consequências. É um agravamento momentâneo."

Hoff disse que Alencar respondeu bem ao tratamento para combater a obstrução intestinal, causada pelo crescimento de um tumor. "Como houve excelente resposta ao tratamento e redução dos tumores, o quadro havia normalizado e a nossa expectativa era de que ele tivesse alta hoje. Infelizmente teve essa complicação cardiológica agora."