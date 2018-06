Alencar tem alta após 25 dias de internação

Alencar foi transferido para um quarto comum na segunda-feira, após ter ficado três dias na unidade coronária (semi-intensiva) do hospital em decorrência do enfarte.

De acordo com informações fornecidas pelo Sírio-Libanês, o vice-presidente apresentava ontem um quadro estável do ponto de vista cardíaco e seguirá com o tratamento ao qual vem se submetendo para combater um câncer na região do abdome.

Aos 79 anos, Alencar luta contra a doença há mais de 10 anos e já passou por 15 cirurgias. As equipes médicas que o acompanham são coordenadas por Paulo Hoff, Raul Cutait, Roberto Kalil Filho, e Paulo Ayroza Galvão.