Alencar volta a ser internado em estado ''crítico'' O ex-vice-presidente José Alencar voltou a ser internado ontem, em "condições críticas", na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado no fim da tarde, Alencar deu entrada às 13h20 com "suboclusão intestinal" (entupimento do intestino).