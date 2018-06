Alerj aprova regras para raves e bailes funk A Assembléia do Rio aprovou ontem projeto que determina que rave e baile funk precisem de autorização prévia, concedida 30 dias antes pelo Estado, e durem no máximo 12 horas. O projeto do deputado Álvaro Lins amplia restrição definida pelo texto do então deputado e hoje governador Sérgio Cabral, que regulamentava só bailes funk.