Alerta americano O Consulado dos Estados Unidos no Rio emitiu um alerta ontem sobre o caos aéreo a cidadãos americanos que residem ou visitam o Brasil. ''''Atrasos acima de cinco horas são comuns e muitos vôos estão sendo cancelados'''' no País, que passa por ''''drásticas mudanças de rotas'''', conforme registra o comunicado, redigido por William Weissman, chefe do setor consular no Rio. A nota, publicada no site da Embaixada americana, diz que ''''não está claro quando a situação irá se normalizar'''' e aconselha aos americanos que vão utilizar vôos domésticos ou internacionais no Brasil que se preparem ''''para longas esperas nos aeroportos brasileiros e para perda de conexões''''.