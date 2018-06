Alguns pontos de São Paulo passam a madrugada no escuro Muitos paulistanos ainda enfrentavam problemas de falta de energia no início desta segunda-feira. A queda de energia aconteceu por causa da forte chuva que atingiu a capital paulista por volta das 8 da noite de domingo. Eram 3h45 quando apenas uma grande área, no Jaguaré, zona oeste da cidade, permanecia sem energia elétrica devido também à queda de uma árvore. Segundo a assessoria de imprensa da Eletropaulo, a previsão era de que até às 5h30 a distribuição de energia estivesse restabelecida na região. Todos os demais grandes desligamentos já foram sanados, alguns deles no Morumbi, Santana, Barra Funda e Butantã. Para o reparo em pontos localizados onde ocorrem as quedas de energia a Eletropaulo está enviando equipes na medida em que chegam os comunicados pelo telefones de emergência 0800-7272-196.