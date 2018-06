Aliado cobra presença de Lula na Paraíba

Para ontem à noite, estava prevista uma reunião do diretório estadual do PT para definir a linha de atuação da militância no segundo turno.

Os deputados eleitos Frei Anastácio, Luciano Cartaxo e Anísio Maia serão os responsáveis pela animação da militância petista e já estão articulando apoios para Maranhão.

O candidato do PSB, Ricardo Coutinho, dispensou a empresa do publicitário Duda Mendonça, responsável pelo marketing de sua campanha no primeiro turno. Duas empresas paraibanas foram contratadas.

Os dois candidatos já iniciaram contatos em busca de apoio. Coutinho anunciou a adesão do prefeito de Esperança, que votou no governador no primeiro turno. Maranhão, por sua vez, anunciou a adesão do deputado estadual mais votado do Estado, Antônio Petrônio de Souza (PTN), que obteve 57.592 votos.