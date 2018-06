Aliado político do grupo teria feito lobby no STF Segundo o Ministério Público, a organização contava com importante aliado político - o deputado estadual de Minas Chico Uejo (PSB). A promotoria sustenta que Uejo recebia mesada de R$ 40 mil e articulava contrato de US$ 400 milhões para exploração de manganês no Tocantins. O parlamentar teria sido encarregado de tentar se aproximar da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, para obter decisão favorável à organização na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4125 sobre contratação de servidores sem concurso.