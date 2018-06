Aliados de Serra contra 'fogo amigo'

A festejada união do PSDB é mais para uso externo do que uma realidade nos bastidores da campanha. José Serra ficou irritado com a reunião realizada há duas semanas no Instituto Fernando Henrique Cardoso, em que Tasso Jereissati, Pimenta da Veiga e Aécio Neves se queixaram de problemas de estratégia e pediram solução rápida para o candidato a vice. Um aliado de Serra disse que esses tucanos "não são do time" do candidato e não deviam cobrar ajustes em público. Lembrou a disputa de 2002, quando Serra foi abandonado por alguns companheiros. A criação de um conselho político tenta amenizar as brigas internas.