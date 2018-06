Aliados, mas cada um com seu próprio palanque O PT e o PMDB estão montando palanques próprios para disputar o cargo de prefeito no maior número de municípios - a começar por São Paulo, que tem o maior orçamento municipal do País. Os dois dão como certo que, na capital paulista, enfrentarão o ex-governador tucano José Serra. E, apesar de a possibilidade de se enfrentarem no segundo turno não estar descartada, os dois se apressaram em costurar uma parceria para essa fase decisiva - se houver - da briga paulista.