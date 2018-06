Aliança inédita sela Queiroz como candidato

PT e PMDB sacramentaram ontem uma aliança inédita em torno da candidatura do ex-ministro dos Esportes Agnelo Queiroz (PT) ao governo do Distrito Federal. A chapa majoritária contempla ainda PDT, PSB, PC do B e PRB. Presidente do PMDB-DF, o deputado Tadeu Filippelli integra a chapa como candidato a vice-governador. A militância petista preferia não ter o PMDB na chapa majoritária, mas se viu obrigada a aceitar a coligação diante da possibilidade de voltar ao poder após 12 anos fora do Executivo local.