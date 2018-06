Alianças em 11 Estados contrariam lógica nacional

O caso do Maranhão, de Roseana Sarney (PMDB), é o mais curioso. Sua coligação agrega o PT de Dilma Rousseff, o PV de Marina Silva e o DEM, que integra a aliança do tucano José Serra, além de 13 outras legendas.

No Acre, Tião Viana, do PT, conta com uma rede "ecumênica" de apoio, que inclui o PV de Marina e 13 legendas com perfis ideológicos tão distintos quanto o PP e o PC do B.

Em Minas, a ampla aliança de Antonio Anastasia (PSDB) também tem espaço para o PV. Nela estão ainda o PP, o PDT e o PSB, todos aliados de primeira hora do PT no plano nacional. Ao partido do governo federal, que disputará o cargo de vice-governador com Patrus Ananias, sobrou somente o PMDB, que é cabeça de chapa com Hélio Costa, e o PC do B.