Alta comissária da ONU visitará favelas no Brasil

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, chegará no próximo sábado ao Brasil, onde permanecerá seis dias e visitará algumas favelas do Rio de Janeiro. A primeira etapa de sua viagem será em Salvador, onde se encontrará com as comunidades afro-brasileiras na cidade.

Pillay chegará na segunda-feira ao Rio de Janeiro, onde visitará as favelas, antes de viajar a Brasília. Deste local, participará da inauguração de uma conferência sobre defensores dos direitos humanos.

Na capital, também assinará com as autoridades um acordo para ampliar a colaboração entre seu escritório e o governo brasileiro.

O escritório de Pillay em Genebra informou que esta se reunirá com várias autoridades nacionais e de diferentes estados, e representantes de organizações da sociedade civis.