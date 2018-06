Alto do Ipiranga tem a maior demanda da Linha-2 do Metrô

Inaugurada no último sábado, a Estação Alto do Ipiranga, da Linha 2-Verde do Metrô, operou normalmente no domingo e registrou a entrada de 13.444 usuários, a maior do dia em toda a linha. Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, a estação Alto do Ipiranga será uma das mais movimentadas da linha, com previsão de 40 mil usuários por dia. A próxima etapa de expansão da Linha 2-Verde, de 4,3 quilômetros de vias subterrâneas/elevadas e três estações - Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente -, prevista para ser concluída em 2010, já está em andamento. O governo do Estado deverá investir R$ 1,9 bilhão, incluindo a compra de 16 novos trens.