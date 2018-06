Aluna de Direito é estuprada no câmpus Uma estudante de Direito da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Petrolina, no sertão pernambucano, foi estuprada dentro de uma sala de aula na tarde de anteontem. De acordo com a polícia, a estudante, cuja identidade não foi revelada, se dirigia ao estacionamento quando foi abordada por um homem armado com faca. Ele a arrastou para uma sala vazia da faculdade e a estuprou. O crime não teve testemunhas e as câmeras do câmpus não funcionam.