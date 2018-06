Aluno do Exército morre durante treinamento em Alagoas

SÃO PAULO - Um aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado (59º BIMtz), em Maceió, Alagoas, morreu na manhã desta quinta-feira, 8, durante treinamento em um rio.

Segundo o Centro de Comunicação Social do Exército, Lemysson Rodrigo dos Santos Silva, de cerca de 19 anos, se afogou durante a realização de exercício militar, ao tentar fazer a travessia de curso d'água.

O aluno foi retirado da água pela equipe de instrutores e conduzido imediatamente à Santa Casa de Misericórdia de Maceió para receber atendimento, porém, não resistiu e veio a falecer.

O Comando do Batalhão instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as causas do acidente. Segundo nota, "o Exército Brasileiro lamenta o ocorrido e está prestando todo o apoio aos familiares do aluno, por intermédio daquela Organização Militar".