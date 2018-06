Aluno leva revólver calibre 38 para a escola em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um revólver calibre 38 foi apreendido, nesta quarta-feira, 28, por guardas municipais, em poder de um menino de 11 anos dentro da Escola Municipal Professora Alice Nacif, no bairro Itatiaia, região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

A criança, aluna do estabelecimento, chamou a atenção dos guardas, que estranharam o volume da roupa do garoto na altura da cintura. O menino afirmou que o revólver - carregado com quatro munições - pertence a um primo dele. O dono da arma, segundo a polícia, tem envolvimento com o tráfico de drogas e havia deixado a arma na casa do garoto para que ele a guardasse.

O aluno disse aos guardas que resolveu levar o revólver para a escola apenas para mostrar aos colegas. Os pais do garoto disseram que o filho sempre foi tranquilo e que nunca deu trabalho, inclusive na escola. A criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar.