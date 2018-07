Alunos da Estácio de Sá protestam contra violência Cerca de 400 alunos da Universidade Estácio de Sá,no Rio Comprido, zona norte do Rio, estão protestando contra a direção da faculdade, que não mandou representante para debater com eles a questão da violência que ronda o câmpus. Eles exibem faixas pedindo mais segurança, com dizeres como ?Queremos estudar e não morrer? e ?Presidente Lula, salve nossas vidas?. Os alunos, que haviam planejado uma assembléia mas decidiram apenas pelo protesto, fecharam a Rua do Bispo, onde fica a instituição.