Alunos jogam bomba em cilindro de gás, que pega fogo Uma forte explosão, ocorrida por volta das 17h30 desta terça-feira, interrompeu as aulas na Escola Estadual Guimarães Júnior, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Constatou-se, então, que dois estudantes haviam jogado bombas de festa junina no compartimento onde ficam dois cilindros de gás de 45 litros, e um deles incendiou-se. Ninguém saiu ferido, mas os alunos foram dispensados, enquando o Corpo de Bombeiros era acionado. A situação só foi controlada depois que se esgotou todo o gás do cilindro incendiado. Durante essa operação, que durou mais de uma hora, os 12 soldados do Corpo de Bombeiros utilizaram toda a água dos tanques de quatro viaturas e de um caminhão-pipa da prefeitura local. Só então foi liberado o trânsito das ruas Barão do Amazonas e Lafaiete, em cuja esquina está localizada a escola. Testemunhas apontaram os estudantes suspeitos de jogar a bomba, e eles foram encaminhados pela diretora à delegacia local, onde foi instaurado inquérito policial. As atividades naquele estabelecimento de ensino devem retornar à normalidade nesta quarta-feira. Alunos e funcionários, porém, estão apreensivos, temendo que o fato se repita, com conseqüências mais graves.