Alunos que trancaram professores em Ituiutaba (MG) são apreendidos

Cinco alunos de 16 anos foram apreendidos em diferentes pontos de Ituiutaba (MG) suspeitos de liderarem a confusão registrada em uma escola da cidade nesta quarta-feira, 12, quando os professores foram trancados em uma sala e a unidade depredada. Eles foram localizados pela Polícia Militar durante a tarde e levados à Delegacia de Polícia Civil, de onde saíram somente no início da noite.

Apesar da liberação, quatro deles foram acusados por cárcere privado e vandalismo, sendo que outros podem engrossar a lista. Após a o trabalho policial, o inquérito será encaminhado à Justiça e caberá à Vara da Infância e da Juventude definir a penalidade de cada um. Mas antes disso, a promotoria poderá pedir a apreensão deles caso ache necessário.

A ação dos estudantes foi registrada na Escola Estadual Maria de Barros, no Jardim Independência, no período matutino. No âmbito escolar os envolvidos também responderão pelo ocorrido. Alguns, que entraram no colégio este ano vindos de outras escolas, podem ser expulsos. Já as aulas voltaram ao normal nesta quinta, 13, após serem suspensas por um dia.

Quebradeira. A confusão na escola começou durante o recreio, quando os alunos trancaram nove professores e alguns funcionários em uma sala e promoveram a depredação. Foram danificados mesas, cadeiras e até um elevador de teto. Vidros também foram quebrados e lixeiras, incendiadas.