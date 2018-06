Álvaro Lins é solto no Rio O ex-chefe da Polícia Civil do Rio, ex-deputado estadual e ex-delegado Álvaro Lins foi solto no início da madrugada de ontem, depois de nove meses preso. Lins, que responde a processo por formação de quadrilha, facilitação de contrabando, lavagem de dinheiro e corrupção, teve habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. O procurador Leonardo Cardoso solicitou ao STJ cópia da decisão para saber se é possível pedir a recondução de Lins à prisão. Ao ser solto, ele seguiu para seu apartamento em um prédio de luxo em Copacabana, que teve a compra investigada no inquérito.