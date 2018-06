AM ameaça cancelar Festival de Parintins O Festival Folclórico de Parintins corre o risco de não ser realizado nos últimos dias de junho por conta da enchente que já atinge bairros próximos ao bumbódromo, onde ocorre a festa. O curral do boi Garantido, onde são preparadas as fantasias e fica na periferia do município, que é uma ilha, está a 8 cm do rio. "Mesmo assim, trabalhamos para que o material de confecção de adereços do boi possa ser rapidamente transferido caso o rio continue subindo", afirmou o prefeito de Parintins, Bi Garcia. A Defesa Civil Estadual estima que cerca de 30 mil pessoas que moram na zona oeste de Parintins, a 325 km de Manaus, podem ficar completamente isoladas do centro. No município, foram cadastradas 2 mil famílias desalojadas. De acordo com o secretário de Governo do Estado, José Melo, contudo, o município que mais preocupa é Anamã, a 168 km da capital, que está submerso.