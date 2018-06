Amante ajuda mulher a matar o marido A dona de casa Ana Paula da Silva, de 31 anos, teve a ajuda do amante, Gilênio Adilson dos Santos, de 29, para matar o marido, o microempresário Moacir Paim de Moura, de 49, na residência do casal, na zona leste. No dia do crime, em março deste ano, a mulher simulou um assalto. Moura foi espancado e teve o rosto envolvido com fita adesiva. Em outubro, eles tinham forjado o sequestro de Ana. O "cativeiro" foi um motel em São Vicente. A polícia descobriu a trama e os dois estão presos.