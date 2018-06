Amante do goleiro Bruno deve ter alta médica nesta segunda-feira

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Fernanda Gomes de Castro, de 32 anos, amante do goleiro Bruno Fernandes, deve receber alta médica na tarde desta segunda-feira, 9, após passar mal neste sábado, 7, e ser levada para a Maternidade Octaviano Neves, em Belo Horizonte. Segundo informações do hospital, estão sendo aguardados os resultados de alguns exames para a liberação da paciente.

Fernanda, acusada de envolvimento no sequestro e morte de Eliza Samudio, disse ter tido sangramento e foi levada à Maternidade. De acordo com seu advogado, Ércio Quaresma, após a alta, ela deve voltar à penitenciária, onde está presa preventivamente desde o dia 5. Ele deve entrar com um pedido de habeas corpus para Fernanda entre hoje e quarta-feira.