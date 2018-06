Amazônia e Cataratas são finalistas das 7 Maravilhas da Natureza

A Amazônia e as Cataratas do Iguaçu estão entre os 28 finalistas de uma pesquisa mundial para eleger as "Sete Novas Maravilhas da Natureza". A votação é feita pela internet e os vencedores serão anunciados em 2011.

Entre os finalistas, anunciados nesta terça-feira, 21 em Genebra, estão o Grand Canyon, a Grande Barreira de Recifes, o Mar Morto e o Monte Kilimanjaro, entre outros locais de exuberante beleza natural.

A votação é organizada pelo aventureiro suíço Bernard Weber, que recentemente coordenou a eleição das novas Maravilhas do Mundo. A organização de Weber informou que um painel de especialistas escolheu os finalistas entre as 77 indicações mais votadas em uma sondagem anterior.

O site de votação exige a realização de um cadastro para impedir que os interessados votem mais de uma vez. Também está disponível uma linha telefônica. A expectativa dos organizadores é de que a escolha das Sete Novas Maravilhas da Natureza atraia os votos de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo.

Em 2007, 100 milhões de pessoas votaram na escolha das Sete Novas Maravilhas do Mundo moderno. Os vencedores foram o Cristo Redentor (Brasil), o Coliseu (Itália), a Grande Muralha da China, o Taj Mahal (Índia), Petra (Jordânia), Machu Picchu (Peru) e a Pirâmide de Chichén Itzá (México).

Texto ampliado às 11h36 para acréscimo de informações.