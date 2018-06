Ambientalista diz ter 'previsto' acidente aéreo em seu website

O ambientalista Jucelino Nóbrega da Luz afirma ter previsto o acidente aéreo envolvendo o voo 447 no Airbus A330 da Air France, que desapareceu na madrugada desta segunda enquanto voava do Rio para Paris.

Luz, que em 2007 visitou vários programas de TV afirmando ter previsto o acidente com o voo 3054 da TAM, quando o avião saiu da pista e se chocou contra um prédio, publicou em seu site a cópia de uma carta que teria enviado em 2006 ao embaixador da França no Brasil, além de documentos com o mesmo conteúdo enviados à Air France, à Anac e ao Ministério de Defesa, alertando para a possibilidade de acidente aéreo com um voo saindo do Rio em direção a Paris no dia 31 de maio de 2009.

Confira o trecho de uma das cartas, que teria sido enviada à Air France em 16 de outubro de 2006:

"Há uma aeronave Airbus A330 vôo 447, com mais de 200 pessoas, que sairá domingo às 19:00hs do Aeroporto Tom Jobin - para Paris - (França), poderá sofrer uma grande turbulência (...) e poderá derrubar a aeronave porque provocará problemas elétricos e vitimar todos os passageiros. E esse problema começará próximo a Fernando de Noronha e já nas proximidades poderá vir a sofrer uma queda. (...) E isso será em 31/05/2009.(...)"

As cópias dos documentos podem ser encontrados no site oficial de Jucelino da Nóbrega Luz.

A carta também menciona um acidente aéreo na Indonésia em 'maio de 200', com um avião militar - no último dia 20, um avião da Força Aérea da Indonésia caiu na Ilha de Java e deixou cerca de 101 mortos.

No mesmo documento, Luz prevê um acidente na África em dezembro de 2009.