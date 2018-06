Ambiente meio pesado Um mês sem videogame ou internet; quatro fins de semana em Brasília ou um workshop de ecochatos em Santarém; dez dias negando pedidos de entrevista à imprensa ou mil vezes por extenso "nunca mais vou brigar com colegas de governo enquanto o presidente estiver fora do País". Só na hora do esperado encontro com o ministro Carlos Minc, assim que chegar do exterior, Lula vai decidir que castigo dará à "meninada" que fez "algazarra" na sua ausência. Ai, ai, ai! "Se proibir o colete, eu me demito!" - confidenciou a um mico-leão-dourado amigo a grande estrela do noticiário político da semana. Não sobrou balde pra ninguém em Brasília depois que o Minc saiu chutando os "vigaristas" da turma do "Bolsa-Latifúndio" mancomunados com os "ministros machadinhas" e o escambau. A oposição está atônita! Começa a desconfiar que, antes de sair de viagem, o próprio Lula tenha pedido ao ministro para deixar o meio ambiente pesado só para desviar a atenção da CPI da Petrobrás. Será?! AMIGO DA ONÇA "E se o Lula virar mesmo presidente do Banco Mundial em 2011, hein?!" Bill Clinton, estragando o jantar de FHC, segunda-feira, no restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo. PROMESSA DE CAMPANHA Do governador José Serra sobre a sucessão de Lula: "Muita água vai passar debaixo dessa ponte!" Será que a despoluição do Tietê sai até 2010? Todo encolhidinho O problema de Obina com o frio desta semana em São Paulo virou piada entre os jogadores do Palmeiras. Dizem que o atacante foi o último a deixar o campo no treino de ontem com vergonha de que o vissem pelado no vestiário. Dúvida cruel A Venezuela está dividida! Metade acredita que Hugo Chávez passou três dias desaparecido para escapar de um atentado. O resto do país aposta que ele foi mesmo vítima de uma tremenda dor de barriga. Outro fenômeno A orelha de Roberto Rivelino parou de crescer. Só se falava disso no aniversário do ministro dos Esportes, Orlando Silva, noite dessas em SP. Aleluia, irmão! Desapegada como ela só desse lance material, a Igreja Renascer ainda não fez as contas, mas, se o Kaká vai ganhar R$ 24,25 milhões por ano no Real Madrid, capaz de render dízimo recorde, né não? Eu hein! Do cantor Latino, sobre a revelação de que sua namorada tem seis dedos no pé esquerdo: "Isso não é nada!" Como assim? Será que não é o único dedo extra de Mirella Santos? Ele merece! Antes de se reunir com Carlos Minc, Lula vai dar uma passadinha no freeshop para depois fazer um agrado a Mangabeira Unger. O "ministro machadinha" apanhou calado do colega do Meio Ambiente na ausência do presidente.