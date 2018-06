Ambulância sem freio atropela e mata mulher em frente a hospital no Rio

SÃO PAULO - Uma mulher foi atropelada em frente a um hospital na manhã desta segunda-feira, 12, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, o veículo pertencia à empresa Toesa Service. De acordo com o depoimento do motorista, ele teria manobrado a ambulância para dar passagem para um caminhão de lixo mas, ao descer a ladeira, o freio quebrou. Ele acabou perdendo o controle do carro, que atingiu a mulher.

Ela foi socorrida logo em seguida e atendida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Por causa disso, o motorista será autuado por homicídio culposo (sem intenção de matar). O caso foi encaminhado para a Polícia técnico-científica.

A assessoria de imprensa da Toesa Service confirmou o acidente e informou que as causas da falha estão sendo apuradas. A empresa disse ainda que dará a assistência necessária à família da vítima.