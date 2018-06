Ambulante é preso ao aplicar golpe do tijolo Um homem foi preso na região da 25 de Março, na tarde de ontem, no que a polícia chamou de "golpe do tijolo". Célio Dias Coelho, de 41 anos, vendia carcaças de aparelhos eletrônicos ou caixas de videogames com pedaços de madeira ou espuma, simulando a mercadoria. Outras quatro pessoas também estavam envolvidas no esquema, mas fugiram. Os criminosos atraíam as vítimas pelo preço baixo e depois desapareciam.