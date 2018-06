Ambulantes quebram shopping no Brás Aos gritos de "derruba, derruba", dezenas de camelôs destruíram ontem lojas em construção no Shopping Popular da Madrugada, no Brás. No local, está sendo montado um novo galpão. Segundo a direção do shopping, foi o segundo dia de protestos. Ambulantes estão contrários à ampliação da feira, que vende produtos baratos e também falsificados, porque ela retiraria vagas do estacionamento de ônibus. Cenas de vandalismo e fotos dos tumultos serão encaminhadas para a Polícia.