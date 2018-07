Ameaça faz colégio do Rio suspender aulas Uma ameaça anônima levou o Colégio Andrews, em Botafogo, na zona sul do Rio, a anunciar que não funcionará nesta sexta-feira. A direção do colégio, uma das mais tradicionais instituições de ensino do Rio, comunicou o fato à polícia, que prometeu providências, e informou os pais de alunos da decisão por meio de uma circular. De acordo com o documento, o colégio recebeu um ?telefonema anônimo ameaçador?, por volta das 14h30 desta quinta, exigindo que a escola suspendesse suas atividades nesta sexta-feira. ?Tendo em vista as últimas ocorrências policiais na cidade, a direção considerou seu dever informar os pais?, diz o texto. Intimidações desse tipo, feitas pelo tráfico de drogas, tornaram-se comuns no Rio. Há dois meses, a Universidade Estácio de Sá, que teve uma aluna gravemente ferida à bala na segunda-feira, no campus do Rio Comprido, na zona norte da cidade, também havia recebido ameaça. Veja o especial: