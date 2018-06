Americano ataca controladores O jornalista norte-americano Joe Sharkey, um dos passageiros do jato Legacy que se chocou com um Boeing da Gol em setembro de 2006, deixando 154 mortos, voltou a atacar o controle aéreo brasileiro. Desta vez, ele publicou em seu blog o texto "Questões que exigem respostas", sobre o acidente com o Airbus A330-200 da Air France. "O controle de tráfego aéreo brasileiro perdeu esse voo do seu radar quando deveria tê-lo? Se sim, quando foi percebido? Os controladores brasileiros sabiam das fortes tempestades no caminho quando fizeram o último contato com o avião? Por que não foi disparado um alarme no contato via rádio? Depois do último contato, três horas após a decolagem, por quanto tempo o voo continua no espaço aéreo brasileiro? Quantos controladores de tráfego aéreo seguiam o voo?" Por causa de mais de 300 comentários enviados por "brasileiros nervosos", segundo Sharkey, ele publicou ontem um novo texto lembrando o acidente com o Learjet. "As autoridades brasileiras tiraram conclusões precipitadas, culpando os dois pilotos americanos, antes de realizar qualquer investigação séria."