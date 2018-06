Americano é detido após sair de hotel sem pagar conta de R$ 15 mil, no Rio

Atualizado às 18h28.

RIO DE JANEIRO - Um americano foi preso no Aeroporto Internacional Carlos Jobim (Galeão), na Ilha do Governador, na noite de quarta-feira, 9, após sair do hotel de luxo onde estava hospedado sem pagar a conta de quase R$ 15 mil.

Robert Scott Utley, de 63 anos, ficou hospedado por 13 dias no hotel Porto Bay, em Copacabana, na zona sul. Ele informou que deixaria o hotel na manhã de quinta-feira, 10, mas na noite anterior desapareceu do hotel. No total, ele gastou R$ 14.468,61, dos quais R$ 6.000 em caipirinhas.

O hotel entrou em contato com o 12º Distrito Policial e relatou o caso. De acordo com a denúncia, o homem fugiu do local para embarcar em um voo para os Estados Unidos às 22h. O suspeito foi detido no Galeão e levado para a delegacia.

Utley afirmou que seu cartão de crédito foi cancelado e que por isso não pode pagar a conta. Ele disse também que precisou antecipar a saída do hotel por conta de problemas cardíacos.

Robert Scott assinou um termo circunstanciado e foi liberado em seguida. Ele vai responder em liberdade pelo artigo 176 do código penal ("tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento").

O delegado titular do 12ºDP, Márcio Mendonça, apresentou ao juiz a retenção do passaporte do turista, mas a solicitação fio negada pela Justiça. O caso foi comunicado ao consulado americano.