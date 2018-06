Americano é preso com joias em Cumbica Um americano de 56 anos foi preso em flagrante ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao tentar desembarcar com pedras preciosas e outros objetos de valor sem informar a Receita. Segundo a Polícia Federal, ele foi abordado na fila de imigração do desembarque durante fiscalização de rotina. Em seu casaco havia pedras lapidadas, semelhantes a diamantes. Ele usava ainda um colete cheio de joias, pedras preciosas e relógios de grife. A pena pode chegar a 9 anos de prisão.