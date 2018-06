Americano ficará em Copacabana A presença de 14 motocicletas com soldados do Exército a poucos metros do hotel Marriott, na Praia de Copacabana, ontem, foi o primeiro sinal dos preparativos para receber Obama na cidade. O presidente, que só deixa o Rio na segunda-feira de manhã, ficará numa "suíte presidencial com vista para o mar", cuja diária é de R$ 8.396, no 16º andar. Ela tem quarto de casal, salas de jantar e de estar. Na suíte ao lado estarão as duas filhas do casal.