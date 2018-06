Amiga de Eliza comparece à delegacia em Santos e presta depoimento

SANTOS - A Polícia Civil de Santos confirmou hoje que uma moça que se identificou como amiga de Eliza Samudio, de 25 anos, compareceu voluntariamente ao 2º. Distrito Policial da cidade nesta manhã para dar uma declaração a respeito do desaparecimento da amiga, que teria tido um relacionamento com o goleiro Bruno, do Flamengo.

A Polícia Civil de Minas trabalha com a hipótese de assassinato e a Justiça do Estado emitiu esta tarde um mandado de busca e apreensão que permite à polícia entrar no sítio do goleiro Bruno Fernandes, com quem Eliza teria um filho de quatro meses.

Entretanto, o delegado titular do 2º. DP, Luis Eduardo Fiori Maia, disse que apenas colheu o depoimento e encaminhou por fax à polícia de Minas Gerais, informando que não poderia dar mais informações sobre o caso por não estar à frente das investigações.