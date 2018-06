Amiga diz que ex-miss desaparecida está em Londres A ex-Miss Brasil 2002 Taíza Thomsen, desaparecida desde setembro passado, segundo a família, está em Londres e deve se casar com o polonês que lhe arrumou trabalho, disse neste sábado, 27, uma estudante de 23 anos que a conheceu na Inglaterra, segundo informações do site RBS. A estudante, que não quis mostrar o rosto ao falar para a reportagem da RBS TV, é de Joinville, mas conheceu a também joinvilense Taíza apenas em Londres, ano passado. "Um amigo nosso a encontrou. Ela estava procurando albergue, tinha pouca roupa e nenhum dinheiro. A gente a ajudou", contou a estudante. Segundo a amiga, Taíza está brigada com os pais. As duas se falaram por telefone há cerca de três meses. "Conversei bastante com ela - afirmou a estudante. - (Mas) Ela se mudou para outro bairro e a gente parou de ter contato. A estudante contou também que na sexta falou com outro amigo de Londres. Ele lhe disse que Taíza cogitava casar com o namorado, um polonês que arrumou trabalho para a miss de Joinville. Os pais de Taíza, que tem 24 anos, não quiseram falar com a reportagem da RBS TV. A Polícia Federal deve ouvi-los novamente na semana que vem. A Interpol investiga o caso.