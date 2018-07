Amigo de Beira-Mar é preso na Bahia O traficante carioca Carlos Alberto Barroso, o Primo, de 38 anos, foi preso na cidade de Vitória da Conquista, a 509 quilômetros da capital baiana, numa operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e Bahia. Amigo dos traficantes Elias Maluco e Fernandinho Beira-Mar, Primo é apontado pela polícia carioca como o principal fornecedor de armas e munições para as quadrilhas do Rio de Janeiro. Primo foi preso nesta quarta-feira à noite numa locadora de vídeos no centro de Vitória da Conquista e não ofereceu resistência. Ele estava com documentos falsos. De acordo com a polícia baiana, Primo havia comprado uma casa na cidade há dois anos, mas chegou a Vitória da Conquista na semana passada. Primo movimentaria por mês com a venda de armas cerca de R$ 100 mil. Ele seria recambiado para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira.