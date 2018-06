Amigo de Timóteo é acusado de roubo O jogador de futebol Santiago Costa dos Santos, de 19 anos, foi preso pela Delegacia de Roubos e Extorsões de São Paulo sob a acusação de ter planejado o roubo ao apartamento do cantor e vereador Aguinaldo Timóteo (PR) em 28 de abril. Amigo do vereador, Santos entregou a chave da garagem do prédio de Timóteo aos bandidos e deixou a porta do apartamento aberta para os ladrões, que levaram um relógio e um celular. "Estou arrependido", disse Santos.