Amozonas investiga ligação de Belo com traficante A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas está investigando o envolvimento do cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, com o traficante Cláudio Almeida, preso em flagrante em Manaus, há 15 dias. A polícia encontrou uma foto tirada do artista ao lado do criminoso. Almeida disse que foi contratado por um fã-clube para transportar Belo até o aeroporto, depois de um show que o cantor fez na cidade. Mas a ex-mulher dele, Cleonice Almeida, confirmou a ligação com o cantor. O secretário de Segurança, Luís Paulo Horita, informou que foi pedida a quebra do sigilo telefônico de Almeida, para saber se ele e o cantor mantinham contato. ?Também estamos checando com a organização do show se ele realmente foi contratado para o transporte. Até agora, sabemos que não há fã-clube do Belo em Manaus?, afirmou Horita. A polícia está periciando a fotografia para confirmar se ela é autêntica. De acordo com Horita, o Pelotão Fluvial da Polícia Militar procura o cantor, que teria sido visto a 100 quilômetros de Manaus. Almeida é considerado um traficante de pequeno porte. Ele foi preso depois que a polícia recebeu denúncia de venda de drogas em portas de escolas do centro de Manaus. Almeida estava com 240 gramas de cloridrato de cocaína ? versão não-refinada da droga. O promotor da 34.ª Vara Criminal do Rio, Alexandre Murilo Graça, que apresentou denúncia contra Belo por associação para o tráfico e pediu a prisão preventiva do cantor, disse que vai solicitar cópia do inquérito da polícia de Manaus para anexar ao processo, se for confirmada a veracidade da fotografia e a existência de um relacionamento entre o artista e Almeida. ?Pode ser mais um indício de associação para o tráfico?, afirmou Graça. O advogado do cantor, Alberto Louvera, negou o envolvimento do cantor com Almeida. ?Meu cliente é um homem público, é comum um fã querer tirar fotografias com ele?, afirmou Louvera. Ele negou também a informação de que vai pedir para Belo permanecer internado numa clínica particular ? sob custódia ?, depois que o cantor se entregar à polícia. ?Belo está bem de saúde, se alimentando. Não precisará de clínica?, afirmou Louvera. ?Assim que ele aparecer, eu entro com pedido de habeas-corpus. Não fiz isso antes para a Justiça não interpretar como afronta, já que ele estava foragido? O advogado confirmou que Belo pretende se entregar amanhã. Louvera disse que a chegada do cantor está prevista para as 17h10, no Aeroporto Santos Dumont. De lá, ele deve seguir para a Corregedoria da Polícia Civil, onde deve se entregar. Louvera disse que pode apresentar nova fita em que policiais estariam negociando propina. A voz de Belo não apareceria na gravação.