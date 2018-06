Ampliação está em site e Twitter O governo estadual lançou ontem o site www.novamarginal.sp.gov.br. A página foi criada para esclarecer dúvidas sobre as interdições e obras na via, além de expor detalhes do projeto de ampliação, divulgar reportagens e vídeos. Será possível acompanhar o replantio de árvores e conhecer o projeto do parque linear na região da Várzea do Tietê, na zona leste, área de compensação ambiental. O governo ainda anunciará o andamento do projeto na ferramenta virtual Twitter (twitter.com/novamarginal).