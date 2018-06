Anac apresenta explicação confusa sobre norma

Uma nova versão, a quinta, sobre a norma de segurança para evitar que a Justiça restringisse o uso da pista de Congonhas, no início do ano, foi apresentada nesta quarta-feira, 22, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em depoimento à CPI do Apagão Aéreo no Senado, o procurador da agência, Paulo Roberto Gomes de Araújo, dividiu a norma em duas partes e, para ele, uma parte era válida e a outra não. Veja também: Jobim quer processo disciplinar para investigar ato da Anac Zuanazzi defende Anac de acusações em relação a Congonhas Jobim quer maior fiscalização na manutenção das aeronaves Jobim não aceita pedido das empresas em relação a Congonhas 'Fraude' da Anac contribuiu para acidente da TAM, diz juíza Numa explicação que mais confundiu do que esclareceu os senadores, o procurador afirmou que "havia presunção de validade da norma", mas que apenas parte do documento - a que considerava o tamanho da pista do aeroporto e não a que tratava dos reversos - estava em uso e serviu de base na petição feita e encaminhada à desembargadora Cecília Marcondes, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. É a quinta versão apresentada desde o acidente com o vôo 3054 da TAM, em 17 de julho, a respeito da norma. "O documento é válido porque a área técnica competente me passou as informações. Mas eu sequer sabia que parte da norma mencionava o reverso. Não houve ação visando convencer ou sugerir que o reverso era condição para a viabilidade do funcionamento da pista", afirmou Araújo. A declaração do procurador da Anac foi na contramão da juíza, que acusou a diretora da Anac, Denise Abreu, de ter apresentado documento com falsas medidas de segurança para pousos de aviões em pista molhada, o que teria a induzido a proferir decisão errônea, permitindo a liberação da pista do aeroporto. Na semana passada, em depoimento à mesma comissão, Denise Abreu afirmou que a norma não passava de estudo interno e que fora publicada no site da Anac por falha do setor de informática. Segundo Araújo, nos documentos entregues à juíza por ele, Denise Abreu e outros dois funcionários da Anac, fora utilizada norma aprovada pela diretoria da agência e que trata apenas da extensão da pista de Congonhas. A instrução polêmica da Anac dizia que, para pousar com pista molhada em Congonhas, os dois reversos das aeronaves tinham que estar funcionando plenamente. "Nas duas horas em que conversamos com a juíza nem eu, nem a Denise, nem ninguém tratamos de reverso. Falamos apenas da extensão da pista, que era o questionamento. Eu não me baseei na instrução para requerer a liberação da pista de Congonhas", alegou. Na versão do procurador da Anac, "houve erro material" ao anexar à petição a norma completa, e não apenas a parte que menciona o tamanho da pista do aeroporto. "O que há é um erro material e estão querendo dizer que é crime", afirmou, falando em "tremendo sofisma". Fraude A versão do procurador não convenceu o relator da CPI, senador Demóstenes Torres (DEM-GO). Ao final do depoimento, ele disse estar claro ter havido crime de "fraude processual". "Tentaram inovar a fim de induzir e iludir a erro o juiz da causa", afirmou. Na quarta-feira, a CPI aprovou o convite para que a juíza Cecília Marcondes deponha na próxima terça-feira. "Levaram um documento que falava sobre o tamanho da pista mas que também mencionava outras medidas de segurança que estavam em vigor", disse Demóstenes. Ele defendeu a abertura de processo disciplinar contra os diretores da Anac e afirmou que Denise Abreu "é mitômana". "São repetidas mentiras", acrescentou. Também foram ouvidos pela CPI o diretor da Anac Joseph Barat e o empresário Carlos Ernesto Campos. Barat confirmou que viajou para Nova York com passagens e estadia pagas pela TAM, mas que antes de embarcar para os Estados Unidos submeteu o convite ao corregedor da Anac, Rubens Vieira, que não entendeu haver problema ético. Em seu depoimento, Barat afirmou ainda ter pressa em sair da Anac. "Tenho mandato na Anac, mas espero que acabe rápido", disse. Demóstenes respondeu de bate-pronto. "Posso dizer o mesmo."