Anac autoriza todos os cancelamentos durante réveillon Todos os cancelamentos nos aeroportos do País durante o feriado do réveillon foram autorizados pela Agência Nacional de Aviação (Anac) e nenhum passageiro foi prejudicado, segundo informa a assessoria de imprensa da agência. Na última sexta-feira, um plano de emergência entrou em vigor e proibiu que as companhias aéreas cancelassem os vôos e alterassem seus horários. A medida vale até esta terça-feira. O plano de emergência foi anunciado na última quinta-feira após reunião no Ministério da Defesa, realizada para elaborar medidas que pudessem evitar que se repetisse no Ano Novo o colapso nos aeroportos no período do Natal. Além da proibição de cancelamentos e alteração de horário, as empresas não podiam vender passagens além da capacidade das aeronaves, o chamado overbooking. A Anac, porém, não pôde afirmar por enquanto se todas as companhias aéreas cumpriram as medidas do plano emergencial, mas deverá divulgar um balanço dos quatro dias do feriado até esta quarta-feira, ainda segundo informação da assessoria de imprensa. Durante o período do Natal, passageiros enfrentaram situação de caos nos aeroportos do País com excesso de cancelamentos e de atrasos nos vôos. Os motivos apontados pela auditoria da Anac para o mais recente "apagão aéreo" foram problemas nos sistemas da TAM, revisão não programada de seis aeronaves da companhia e o mau tempo no Sudeste. O relatório ainda é parcial e deverá ser concluído nos próximos dias. O ministro da Defesa, Waldir Pires, também já reconheceu que a maior parcela dos problemas estava concentrada no overbooking da TAM associado aos fretamentos exagerados. Com informações da AE