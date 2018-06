Anac autua Gol por atraso de 10 horas em vôo A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autuou neste sábado a companhia aérea Gol por causa de um atraso superior a dez horas no vôo 1815, que deveria ter saído de São Luiz, no Maranhão às 3h25 mas até as 14 horas ainda não havia decolado. A autuação foi feita porque a empresa aérea não comunicou o atraso aos passageiros com antecedência. Depois de decolar às 3h25, o vôo 1815 da Gol deveria ter feito escala em Fortaleza e Brasília, onde chegaria às 9h25, com destino final em Congonhas, São Paulo. Os passageiros que estavam em Brasília e iriam para São Paulo embarcaram em outro vôo. A Anac não soube informar o motivo do atraso e nem o valor da multa a ser aplicada à empresa, esclarecendo que ainda está sendo verificado exatamente o que foi desrespeitado pela Gol. Segundo a Anac, até as 15h haviam sido registradas 13 reclamações, sendo sete referentes ao vôo que motivou a autuação.